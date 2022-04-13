Ефимов рассказал об инновациях в организации бесперебойного движения на СДКП

Северный дублер Кутузовского проспекта (СДКП) станет одной из самых инновационных магистралей Москвы, его строительство планируется завершить в 2023 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Проект создания Северного дублера Кутузовского проспекта – самое крупное концессионное соглашение Москвы как по финансовым вложениям (инвестиции составляют порядка 68 миллиардов рублей), так и по своим масштабам», - сказал Ефимов.

По его словам, система бесконтактной оплаты проезда free-flow, которую внедрят на магистрали, имеет большое значение для экологии Москвы. Ефимов отметил, что она позволит не строить традиционные пункты оплаты и сохранить Рощу и Яблоневый сад на Кутузовском проспекте.

В свою очередь руководитель столичного департамент инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что оплатить проезд можно будет с помощью транспондера – специального электронного устройства, крепящегося на лобовое стекло автомобиля. Так, при подъезде к пункту оплаты камера считает данные с транспондера и спишет со счета нужную сумму.

Кроме того, можно осуществить постоплату в течение пяти дней после окончания поездки.

Директор АО «Новая концессионная компания» Денис Янев подчеркнул, что система free-flow уже успела хорошо зарекомендовать себя за границей. По его словам, она позволяет водителям продолжать движение в режиме безостановочного потока, не снижая скорости, в то время как деньги списываются у них со счета. Он подчеркнул, что за проезд по платной дороге при отсутствии транспондера деньги можно внести в электронном виде, однако если гражданин не сделал этого в указанный период, ему назначат штраф.

