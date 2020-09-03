В Госдуму внесли ещё один законопроект об отмене транспортного налога
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене транспортного налога в России с 1 января 2021 года, сообщает РИА Новости.
Авторы инициативы считают этот налог несправедливым, потому что он исчисляется по мощности двигателя, а не по сроку эксплуатации и иных характеристик. В результате транспортный налог платят как те, кто за рулём ежедневно, так и те, кто ездит на автомобиле лишь изредка.
Соавтор законопроекта Борис Пайкин также указывает на практику двойного налогообложения, поскольку помимо транспортного налога автомобилисты уплачивают ещё и топливный акциз.
В августе другой законопроект об отмене транспортного налога в Госдуму внёс депутат Андрей Барышев.
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