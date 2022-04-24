Shell начала «кошмарный» выход из российского проекта «Сахалин-2».
Выход из российского проекта «Сахалин-2» и в целом из-за отказа от российских энергоресурсов обернулся «кошмаром» для британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell. Об этом написала газета Financial Times, знакомая с ситуацией, 24 апреля.
Shell принадлежит 27,5% доли в проекте, которые компания из-за санкционной политики Запада обязана продать другим участникам. Убытки от этого решения для Shell составят $5 млрд.
Приобрести акции российского проекта выразиди готовность китайские компании Cnooc, CNPC и Sinopec — однако только в том случае, если Shell сделает значительную скидку, пишет Газета.ru.
Ранее Япония решила, что не намерена выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2». Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида в ходе своего выступления в парламенте.
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