Shell начала «кошмарный» выход из российского проекта «Сахалин-2».

Shell принадлежит 27,5% доли в проекте, которые компания из-за санкционной политики Запада обязана продать другим участникам. Убытки от этого решения для Shell составят $5 млрд.

Приобрести акции российского проекта выразиди готовность китайские компании Cnooc, CNPC и Sinopec — однако только в том случае, если Shell сделает значительную скидку, пишет Газета.ru.

Ранее Япония решила, что не намерена выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2». Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида в ходе своего выступления в парламенте.

