Shell начала «кошмарный» выход из российского проекта «Сахалин-2».

Выход из российского проекта «Сахалин-2» и в целом из-за отказа от российских энергоресурсов обернулся «кошмаром» для британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell. Об этом написала газета Financial Times, знакомая с ситуацией, 24 апреля.

Wintershall отказалась от новых нефтегазовых проектов в России

Shell принадлежит 27,5% доли в проекте, которые компания из-за санкционной политики Запада обязана продать другим участникам. Убытки от этого решения для Shell составят $5 млрд.

Приобрести акции российского проекта выразиди готовность китайские компании Cnooc, CNPC и Sinopec — однако только в том случае, если Shell сделает значительную скидку, пишет Газета.ru.

Ранее Япония решила, что не намерена выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2». Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида в ходе своего выступления в парламенте.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:АкцииСанкцииСанкции Против РоссииГазНефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры