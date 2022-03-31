Япония не выйдет из проекта «Сахалин-2»

Япония не намерена выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2». Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида в ходе своего выступления в парламенте.

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«Это чрезвычайно важный проект для нашей энергетической безопасности, поскольку он способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам СПГ», — цитирует премьера ТАСС.

Кисида отметил, что санкционная политика Группы семи в отношении России учитывает интересы государств с точки зрения обеспечения энергобезопасности и поставок ресурсов.

Япония владеет более чем 20% акций проекта «Сахалин-2»: 12,5% из них принадлежат компании Mitsui, 10% — Mitsubishi.

Ранее в рамках санкций против РФ, введенных после начала спецоперации на Украине, Токио запретил производить транзакции с Банком России и экспортировать в РФ предметы роскоши, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СахалинЯпония
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