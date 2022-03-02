Wintershall отказалась от новых нефтегазовых проектов в России

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea приняла решение отказаться от реализации новых проектов по добыче нефти и газа в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский привал Европу полностью остановить «Северный поток - 2»

Компания Wintershall Dea является одним из инвесторов «Северного потока — 2».

Ранее Нефтегазовый концерн Shell заявил о прекращении своего участия в проекте «Северный поток - 2». В Shell заявили, что компания не будет стоять в стороне от событий на Украине. Кроме того, Shell выразила намерение покинуть проектт по производству сжиженного природного газа «Сахалин - 2».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:НефтедобычаНефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры