Wintershall отказалась от новых нефтегазовых проектов в России
Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea приняла решение отказаться от реализации новых проектов по добыче нефти и газа в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Компания Wintershall Dea является одним из инвесторов «Северного потока — 2».
Ранее Нефтегазовый концерн Shell заявил о прекращении своего участия в проекте «Северный поток - 2». В Shell заявили, что компания не будет стоять в стороне от событий на Украине. Кроме того, Shell выразила намерение покинуть проектт по производству сжиженного природного газа «Сахалин - 2».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru