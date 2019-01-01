Шанс есть. России готова сохранить транзит газа через Украину

В российском кабинете министров назвали условие для сохранения транзита газа через Украину. В первую очередь, отметил первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько нужно урегулировать судебные споры.

При этом Россия открыта для переговоров по этому вопросу, нужно лишь желание Киева решить конфликтную ситуацию. Приходько подчеркнул, что концепция газопровода «Северный потока – 2» не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам и «это касается как Украины, так и других стран».

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в беседе с НСН пояснил, что в получении нашего газа Украина заинтересована, в первую очередь, из-за финансовой стороны вопроса.

«Украина сейчас вынуждена закупать российский же газ в Европе и переплачивать 30 процентов. Это огромные деньги для нищей, разоренной страны. К тому же состояние газотранспортной системы (ГТС) Украины очень плохое. За ним следят европейские специалисты. Попытки отремонтировать ГТС и заменить сильно устаревшие и изношенные компрессорные станции пока провалились», - отметили Танкаев.