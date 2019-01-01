Шанс есть. России готова сохранить транзит газа через Украину
Эксперты НСН назвали очень неразумной позицию Киева в вопросе «газовых отношений» с Москвой.
В российском кабинете министров назвали условие для сохранения транзита газа через Украину. В первую очередь, отметил первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько нужно урегулировать судебные споры.
При этом Россия открыта для переговоров по этому вопросу, нужно лишь желание Киева решить конфликтную ситуацию. Приходько подчеркнул, что концепция газопровода «Северный потока – 2» не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам и «это касается как Украины, так и других стран».
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в беседе с НСН пояснил, что в получении нашего газа Украина заинтересована, в первую очередь, из-за финансовой стороны вопроса.
«Украина сейчас вынуждена закупать российский же газ в Европе и переплачивать 30 процентов. Это огромные деньги для нищей, разоренной страны. К тому же состояние газотранспортной системы (ГТС) Украины очень плохое. За ним следят европейские специалисты. Попытки отремонтировать ГТС и заменить сильно устаревшие и изношенные компрессорные станции пока провалились», - отметили Танкаев.
При этом эксперт отметил, что затраты на перекачку топлива по территории Украины для России совершенно фантастические: тарифы в 2,5 раза выше нормальных европейских и российских. Но даже при таких условиях Москва готова идти навстречу Киеву.
При этом глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев выдвигает свои условия, что в нынешней ситуации кажется очень неразумным. Тем не менее, он заявил, что переговоры по газу с Россией Украина начнет при участии третьей стороны - Евросоюза.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил НСН, что Киеву нужно умерить аппетиты, чтобы не замерзнуть ближайшей же осенью и зимой.
«Все инициативы по разрушению взаимовыгодных связей между Украиной и Россией за эти пять лет исходили исключительно от Киева. И каждая такая попытка наносила больший ущерб самой Украине. Россия не демонстрировала желание умышленно навредить Украине. Любые подобные действия не будут реализованы на практике, потому что в них нет смысла», - отметил Дудчак.
Напомним, 1 января 2020 года истекает срок транзитного контракта «Газпрома» с «Нафтогазом Украины».
Как ранее заявлял российский министр энергетики Александр Новак, трехсторонняя встреча о поставках газа представителей России, Украины и Евросоюза может состояться во второй половине сентября, но «Газпром» готовится к возможным перебоям с поставками.
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