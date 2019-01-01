Украине предрекли распад в случае потери российского газа

В случае отказа от транзита российского газа Украину ждет распад. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр транспорта страны Евгений Червоненко. Экс-министр напомнил, что Киеву в этом году предстоит выплатить 16 миллиардов долларов по внешним обязательствам. Перед Украиной стоят и другие серьёзные вызовы, которые могут привести страну не только к дефолту.

Кроме того, он рассказал, что недоволен подбором президентской команды и кандидатов в Верховную Раду от пропрезидентской партии «Слуга народа». По мнению Евгения Червоненко, это «перекрашенные и переобутые» ставленники финансиста Джорджа Сороса.

Ранее НСН писала, что представитель президента Украины Владимира Зеленского Андрей Герус придумал новый способ приобретения российского газа. В эфире телеканала «112 Украина» он предложил лидерам «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку и Юрию Бойко создать частную компанию для покупки газа у России. При этом Герус отметил аполитичный характер проекта.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак пояснил НСН, почему считает условия Киева в нефтегазовых переговорах нереальными.

Между тем, как отмечает Ura.ru, украинский «Нафтогаз» предложил «Газпрому» новый вариант поставок российского газа в Европу. Компания хочет заключить контракт не на транзит газа, а на «своп» (обмен активами).

