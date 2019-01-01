Безумие и отвага. Зачем Украина пытается давить на РФ в газовых переговорах

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на новое условие переговоров с Россией, которое выдвинул глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев. Пушков прокомментировал его в своем Twitter.

Cенатор считает, что нынешнее экономическое положение не позволяет «Нафтогазу» диктовать какие-либо условия переговоров.

Напомним, Андрей Коболев заявил, что переговоры по газу с Россией Украина начнет при участии третьей стороны - Евросоюза.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил НСН, что Киев в нефтегазовых переговорах выставляет нереальные условия. Эксперт назвал новые разрешение на ввоз нефтепродуктов на Украину, которые России необходимо иметь с 1 июня в соответствии с новым порядком поставки углеводородов, российским рычагом влияния на Киев.

«Можно в определенной степени назвать это рычагом влияния на Украину, если вспомнить, что часто Киев выставляет нереальные условия взаимодействия, например, по ценам на газ и его транспортировку. В этом плане Россия может обеспечить себе определенные аргументы при решении споров. Все инициативы по разрушению взаимовыгодных связей между Украиной и Россией за эти пять лет исходили исключительно от Киева. И каждая такая попытка наносила больший ущерб самой Украине. Россия не демонстрировала желание умышленно навредить Украине. Любые подобные действия не будут реализованы на практике, потому что в них нет смысла», - отметил экономист.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в беседе с НСН напомнил об истинных причинах, по которым украинские власти добиваются прямых поставок российского газа в страну.

«Украина сейчас вынуждена закупать российский же газ в Европе и переплачивать 30 процентов. Это огромные деньги для нищей, разоренной страны. Поэтому понятно стремление руководства Украины выйти на прямые контакты с «Газпромом» России. Единственно возможная схема работы между «Нафтогазом» Украины и российским «Газпромом» по поставкам газа для хранилищ на Украине – предоплата со стороны «Нафтогаза». Потому что никаких возможностей обеспечить поставку газа, кроме предоплаты, у «Газпрома» нет. Но эта проблема, кажется, решена – Украина может работать по предоплате», - считает эксперт.