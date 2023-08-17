«Сгладили панику!»: Россиянам пообещали доллар по 80 после решений Путина

Отказ от жестких мер валютного регулирования в отношении экспортеров связан с тем, что их убедили в необходимости сгладить ситуацию с рублем, предположил в интервью НСН финансовый аналитик Владимир Левченко.

По данным «Ведомостей», в ходе прошедшего накануне совещания Владимира Путина с руководством экономического блока было принято решение пока не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки. При этом с ними «в неформальном порядке» договорились об увеличении ее продажи.