«Сгладили панику!»: Россиянам пообещали доллар по 80 после решений Путина
Резкое укрепление рубля перед сентябрьскими выборами будет шоком, а вот к ноябрю курс может вернуться к уровню 80, сказал в эфире НСН Владимир Левченко.
Отказ от жестких мер валютного регулирования в отношении экспортеров связан с тем, что их убедили в необходимости сгладить ситуацию с рублем, предположил в интервью НСН финансовый аналитик Владимир Левченко.
По данным «Ведомостей», в ходе прошедшего накануне совещания Владимира Путина с руководством экономического блока было принято решение пока не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки. При этом с ними «в неформальном порядке» договорились об увеличении ее продажи.
«Было очень похоже, что все последние месяцы тем же экспортерам, так же не обязательно, на словах было дано указание выручку не возвращать в страну и не продавать, что они и делали, иначе не было бы этой девальвации, она была сделана рукотворно и искусственно. Сейчас так же договорились, что они будут возвращать эту выручку или, по крайней мере, ее часть и сгладят ситуацию, вернув курс рубля хотя бы к уровню, который не вызовет резкого возмущения населения. Думаю, экспортеров убедили, что нужно больше гибкости», - сказал Левченко.
По его мнению, к ноябрю курс может достичь 80 рублей за доллар, однако к сентябрьским выборам его резкого укрепления не будет.
«Скорее всего, эта история будет работать, особенно с учетом ужесточения денежно-кредитных условий, роста ставки и так далее. Думаю, что нет каких-то отметок и целевых уровней, но нужно возвращать хотя бы рублям к 80, иначе все будет достаточно плачевно. Падение курса рубля на четверть, с 80 до 100 с лишним заняло два с небольшим месяца. Как правило, движение в обратную сторону происходит либо с той же скоростью, либо чуть быстрее. Если мы к ноябрю вернемся к такому курсу, это не принесет сильных инфляционных последствий и не успеет ударить по благосостоянию людей. К сентябрьским выборам они этого точно не сделают, потому что тогда это будет обратный шок», - пояснил эксперт.
Левченко считает, что экспортеров пока не будут обязывать продавать валютную выручку, поскольку выполнена задача сбить панику.
«Принудительная девальвация была сделана сознательно. они понимали, к чему это приведет. А если не понимали, всех этих людей надо срочно менять. Поэтому не приходится говорить, что они сейчас резко вернут контроль за потоками капитала. С одной стороны, ЦБ может действовать быстро, это мы видели в прошлом году, когда закрыли отток капитала и подняли ставку до 20%. Как говорится, "русские долго запрягают, но потом быстро едут", но сейчас сложно сказать, насколько быстро они поедут. Панику таким решением сбили, а дальше надо будет смотреть. При этом у регулирующих органов отсутствует понимание, насколько текущий курс рубля является разрушительным для благосостояния основной массы населения», - заключил собеседник НСН.
Экономист Денис Ракша ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что обязательная продажа валютной выручки может за несколько недель укрепить курс рубля на 20%. Проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец подтвердил НСН, что этим инструментом курс легко можно довести до уровня 75-85 рублей за доллар.
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