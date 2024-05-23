Серийное производство обновленного Aurus Senat начнется в конце 2025 года
Серийное производство новой версии Aurus Senat стартует на заводе компании в Елабуге в конце 2025 года, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
Aurus Senat выпускается в версиях лимузин и седан в базовом и удлиненном исполнении.
Первый лимузин в обновленной версии появился на инаугурации президента России. Кроме того, мотоциклы Aurus впервые использовали в президентском кортеже во время инаугурации. Тогда отмечалось, что они способны развивать скорость до 225 км/ч, транспортные средства разгоняются до 100 км/ч менее чем за 4 секунды.
Ранее президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе российский автомобиль Aurus, отмечает «Радиоточка НСН».
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