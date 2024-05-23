Путин подарил королю Бахрейна автомобиль Aurus
Президент РФ Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе российский автомобиль Aurus. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.
Он напомнил, что монарх находится в России с официальным визитом. В ходе встречи лидеров в Москве произошёл обмен подарками.
«Это, в том числе, длинная версия автомобиля Aurus», - заявил Ушаков, рассказывая о том, что подарили королю Бахрейна.
Ранее в Минпромторге РФ заявили, что выпуск автомобилей Aurus на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге начнётся до конца 2024 года, сообщает RT.
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