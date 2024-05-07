На инаугурации Путина впервые использовали мотоциклы Aurus
Мотоциклы Aurus впервые использовали в президентском кортеже во время инаугурации президента Владимира Путина, состоявшейся во вторник.
Как следует из трансляции, мотоциклы впервые сопровождали лимузин Aurus с Путиным по ходу движения.
«Они полностью электрические, адаптированы, в том числе, для низких температур», — рассказал ведущий.
Мотоциклы Aurus способны развивать скорость до 225 км/ч, транспортные средства разгоняются до 100 км/ч менее чем за 4 секунды.
Инаугурация Владимира Путина прошла в Кремле 7 мая, глава государства принес присягу и вступил в должность президента в пятый раз, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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