На инаугурации Путина впервые использовали мотоциклы Aurus

Мотоциклы Aurus впервые использовали в президентском кортеже во время инаугурации президента Владимира Путина, состоявшейся во вторник.

Как следует из трансляции, мотоциклы впервые сопровождали лимузин Aurus с Путиным по ходу движения.

«Они полностью электрические, адаптированы, в том числе, для низких температур», — рассказал ведущий.

Мотоциклы Aurus способны развивать скорость до 225 км/ч, транспортные средства разгоняются до 100 км/ч менее чем за 4 секунды.

Инаугурация Владимира Путина прошла в Кремле 7 мая, глава государства принес присягу и вступил в должность президента в пятый раз, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

