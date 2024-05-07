Мантуров: Завод Toyota в Санкт-Петербурге передали бренду Aurus

По его словам, производство автомобилей возобновится на предприятии до конца текущего года.

«Передали уже давно... До конца года запустим», - сказал Мантуров.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьёв заявил, что на бывшем заводе Mercedes в Солнечногорском округе Подмосковья начнут выпускать китайские автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».