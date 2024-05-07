Мантуров: Завод Toyota в Санкт-Петербурге передали бренду Aurus
Автомобильный завод в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавший компании Toyota, был передан российскому бренду Aurus. Как пишет ТАСС, об этом заявил исполняющий обязанности вице-премьера - главы Минпромторга РФ Денис Мантуров.
По его словам, производство автомобилей возобновится на предприятии до конца текущего года.
«Передали уже давно... До конца года запустим», - сказал Мантуров.
Ранее глава Московской области Андрей Воробьёв заявил, что на бывшем заводе Mercedes в Солнечногорском округе Подмосковья начнут выпускать китайские автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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