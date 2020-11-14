«Будем настаивать»: Миронов анонсировал дальнейшее увеличение НДФЛ

Состоятельные россияне должны проявить социальную ответственность, заявил в эфире НСН председатель «Справедливой России».

Госдума приняла закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на доходы граждан, которые зарабатывают более 5 миллионов рублей в год.

Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в интервью НСН заверил, что это не последнее повышение налогов.

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«С инициативой о введении прогрессивного налогообложения «Справедливая Россия» выступала более десяти лет. Нам все время говорили, что это невозможно, но теперь кризис. И сама жизнь заставляет думать о более эффективных и справедливых решениях. Повышение налога позволит дополнительно собрать в следующем году 60 миллиардов рублей, а через два года – почти 70 миллиардов. Средства будут направлены для лечения детей с тяжелыми, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Это благородно и справедливо. Отмечу, что повышенная ставка налога не распространяется на доходы от продажи личного имущества граждан. Речь идет только о стабильном доходе состоятельных россиян, которым стоит проявить социальную ответственность в это непростое время. Кстати, уверен, что 15% мы не ограничимся, и на этом будет настаивать наша партия», – сказал он.

Кроме того, депутат в беседе с НСН дал оценку новому порядку формирования российского правительства.

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ФОТО: Сергей Миронов // НСН
ТЕГИ:НДФЛСправедливая РоссияСергей Миронов
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