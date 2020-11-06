«Богатые найдут пути». Повышение НДФЛ до 24% лишит Россию миллиардов

Он также усомнился в возможностях налоговиков.

«Я не уверен, что у нас такой уровень контроля, что может быть предотвращен процесс утекания денег за рубеж. Почему у нас тогда капиталы утекают во все возрастающих объемах и Центробанк не успевает повышать прогнозы по тому, сколько капиталов утечет за границу? Это десятки миллиардов долларов в год. Если мы это хотим получить из благих, вроде бы, побуждений, мы это получим. Контроль, действительно, возрос. Стало сложнее уходить от налогообложения, выводить деньги. Но это не значит, что стало невозможно. Способности налогового контроля явно переоцениваются», - добавил эксперт.

Напомним, с 2021 года в России для граждан с доходами выше пяти миллионов рублей в год НДФЛ вырастет с 13% до 15%.

