«Богатые найдут пути». Повышение НДФЛ до 24% лишит Россию миллиардов
Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в эфире НСН принципиально поддержал идею экономистов ВШЭ, но указал на кризисную ситуацию в экономике.
Налоги на неинвестируемые личные доходы физлиц свыше 12 млн и 24 млн рублей в год необходимо поднять до 20–24%, а налог на неинвестируемую прибыль корпораций - до 30%, считают в Высшей школе экономики (ВШЭ).
По мнению специалистов ВШЭ, достигнутый в России уровень налогового контроля и современная внешнеэкономическая ситуация «существенно ограничивают возможности бегства национального капитала» и вывода денег за рубеж, поэтому повышение налогов не приведет к массовой эмиграции налогоплательщиков.
Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в эфире НСН принципиально поддержал идею экономистов ВШЭ.
«В принципе, это правильно. Люди с такими большими доходами могут и должны платить больше. Эту идею у нас по всем социологическим опросам поддерживают больше 60% россиян. Другое дело, в какое время реализовывать эту идею прогрессивного налогообложения. В период достаточно жесткого экономического кризиса есть большая вероятность того, что мы не получим ничего. Богатые найдут пути, чтобы совсем уйти от уплаты налогов. Так что мера правильная, но реализовывать ее надо, не когда совсем все плохо в экономике», - сказал Николаев.
Он также усомнился в возможностях налоговиков.
«Я не уверен, что у нас такой уровень контроля, что может быть предотвращен процесс утекания денег за рубеж. Почему у нас тогда капиталы утекают во все возрастающих объемах и Центробанк не успевает повышать прогнозы по тому, сколько капиталов утечет за границу? Это десятки миллиардов долларов в год. Если мы это хотим получить из благих, вроде бы, побуждений, мы это получим. Контроль, действительно, возрос. Стало сложнее уходить от налогообложения, выводить деньги. Но это не значит, что стало невозможно. Способности налогового контроля явно переоцениваются», - добавил эксперт.
Напомним, с 2021 года в России для граждан с доходами выше пяти миллионов рублей в год НДФЛ вырастет с 13% до 15%.
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