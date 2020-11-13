Миронов рассказал, как правительство стало ближе к народу
Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Закончилась война в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин, а также лидеры Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня в Карабахе.
Сергей Миронов: «Это, безусловно, стало главной международной новостью на этой неделе. Очередной виток многолетнего конфликта на этот раз закончился в пользу Азербайджана. Это закономерный итог безответственной политики армянского премьера Пашиняна, который допустил втягивание страны, жителей Нагорного Карабаха в военную авантюру. Напомню, что к власти он пришел на волне антироссийских лозунгов и прозападных настроений. Но Запад-то в трудную минуту Пашиняну не помог. Тогда как Россия фактически спасла их от полного краха и направила в зону конфликта своих миротворцев. Хочется верить, что больше там никто не будет заниматься подстрекательством и провокациями», – прокомментировал в интервью НСН Сергей Миронов.
Госдума утвердила новых министров и вице-премьера
В правительстве произошли кадровые перестановки. Александр Новак утверждён на пост вице-премьера по ТЭК и промышленности, Александр Козлов занял должность главы Минприроды, Ирек Файзуллин получил пост министра строительства и ЖКХ, Николай Шульгинов стал министром энергетики. Министром транспорта назначен Виталий Савельев, а Алексей Чекунков отныне возглавляет Минвостокоразвития.
Сергей Миронов: «Это не слишком редкое явление для российского правительства. Но впервые кандидатов утверждала Государственная Дума. Такое право депутаты получили после принятия поправок к Конституции. Теперь они рассматривают кандидатуру каждого министра в отдельности по представлению премьер-министра. Считаю, что такой порядок формирования правительства делает его гораздо ближе к народу. К сожалению, в этот самый первый раз рассмотрение проходило в спешке. Тем не менее, депутаты Госдумы одобрили выбор Михаила Мишустина. А вот депутаты от «Справедливой России» проголосовали за четырех кандидатов, а по двум воздержались – по Козлову и Савельеву», – сказал он в беседе с НСН.
Дума приняла закон о повышении НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 млн руб
Госдума приняла закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на доходы граждан, которые зарабатывают более 5 миллионов рублей в год.
Сергей Миронов: «С инициативой о введении прогрессивного налогообложения «Справедливая Россия» выступала более десяти лет. Нам все время говорили, что это невозможно, но теперь кризис. И сама жизнь заставляет думать о более эффективных и справедливых решениях. Повышение налога позволит дополнительно собрать в следующем году 60 миллиардов рублей, а через два года – почти 70 миллиардов. Средства будут направлены для лечения детей с тяжелыми, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Это благородно и справедливо. Отмечу, что повышенная ставка налога не распространяется на доходы от продажи личного имущества граждан. Речь идет только о стабильном доходе состоятельных россиян, которым стоит проявить социальную ответственность в это непростое время. Кстати, уверен, что 15 процентами мы не ограничимся, и на этом будет настаивать наша партия», – рассказал в эфире НСН Сергей Миронов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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