Миронов рассказал, как правительство стало ближе к народу

Сергей Миронов: «С инициативой о введении прогрессивного налогообложения «Справедливая Россия» выступала более десяти лет. Нам все время говорили, что это невозможно, но теперь кризис. И сама жизнь заставляет думать о более эффективных и справедливых решениях. Повышение налога позволит дополнительно собрать в следующем году 60 миллиардов рублей, а через два года – почти 70 миллиардов. Средства будут направлены для лечения детей с тяжелыми, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Это благородно и справедливо. Отмечу, что повышенная ставка налога не распространяется на доходы от продажи личного имущества граждан. Речь идет только о стабильном доходе состоятельных россиян, которым стоит проявить социальную ответственность в это непростое время. Кстати, уверен, что 15 процентами мы не ограничимся, и на этом будет настаивать наша партия», – рассказал в эфире НСН Сергей Миронов.

