Сербия может начать производство вакцины «Спутник V»
Власти Сербии рассматривают возможность совместного с РФ производства вакцины «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторге РФ.
Согласно ведомству, страна получит партию вакцины в размере 20 доз на текущей неделе для проведения исследований. Об этом стало известно по итогам переговоров главы Минпроторга Дениса Мантурова с главой правительства Сербии Аной Брнабич.
Ранее глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала "Россия-24" рассказал о том, что в Европе действует "сильное лобби" против вакцин, производимых в странах, не входящих в Евросоюз.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 338 / сут.
Умерли
39 895+368 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+17 247 / сут.
- МИД РФ: Москва не будет обсуждать с Вашингтоном тему Крыма
- ВОЗ: Новая пандемия может возникнуть из-за антибиотиков
- Турция ужесточает комендантский час из-за коронавируса
- Исторический парк Махачкалы готовит к открытию новый интерактивный зал
- Главконтроль: Почти 95 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение самоизоляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru