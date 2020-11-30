Сербия может начать производство вакцины «Спутник V»

Согласно ведомству, страна получит партию вакцины в размере 20 доз на текущей неделе для проведения исследований. Об этом стало известно по итогам переговоров главы Минпроторга Дениса Мантурова с главой правительства Сербии Аной Брнабич.

Ранее глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала "Россия-24" рассказал о том, что в Европе действует "сильное лобби" против вакцин, производимых в странах, не входящих в Евросоюз.