Сербия может начать производство вакцины «Спутник V»

Власти Сербии рассматривают возможность совместного с РФ производства вакцины «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторге РФ.

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Согласно ведомству, страна получит партию вакцины в размере 20 доз на текущей неделе для проведения исследований. Об этом стало известно по итогам переговоров главы Минпроторга Дениса Мантурова с главой правительства Сербии Аной Брнабич.

Ранее глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала "Россия-24" рассказал о том, что в Европе действует "сильное лобби" против вакцин, производимых в странах, не входящих в Евросоюз.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:Вакцина
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