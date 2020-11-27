Венгрия сообщила о лобби в ЕС против вакцин, произведенных не в Европе
Глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала "Россия-24" рассказал о том, что в Европе действует "сильное лобби" против вакцин, производимых в странах, не входящих в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.
Сийярто отметил, что при принятии любых решений руководствуется выгодой для своих граждан, и подчеркнул, что будет противостоять давлению ЕС. Министр добавил, что "уже привык" к подобным сложностям.
Министр заявил, что будет использовать те препараты, которые покажут максимальную эффективность и безопасность. Он напомнил, что вакцинация против COVID-19 для граждан Венгрии будет добровольной и бесплатной.
Как отмечает агентство, Венгрия - первая страна-член ЕС, которая выказала интерес в получении российской вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V". Разработчики вакцины, научный центр имени Гамалеи, утверждают, что эффективность отечественного препарата составляет более 90 %.
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