Сенаторы предрекли рост цен на жилье на 25 процентов
Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут вырасти на четверть. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Совет Федерации. Рост связан с ужесточением требований к застройщикам, а также с монополизацией рынка.
Отмечается, что рост цен на жилье будет заметен уже летом 2021 года, передает RT.
Сенаторы прогнозируют, высокая ставка по кредитам для застройщиков и жесткие требования к их собственному капиталу приведут к повышению цен на недвижимость. Помимо этого, с рынка уходят средние и мелкие строители. В результате, монополизировав рынок, крыпные застройщики неизбежно взвинтят цены.
Ранее президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф прогнозировал дальнейшее сокращение ставок по ипотечным кредитам в стране. Таким образом он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, сказанные на эту тему в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.
«У нас все хорошо с ипотекой. Инфляция будет падать, ставки будут падать, с ипотекой все будет хорошо», - заявил Греф.
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