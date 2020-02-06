Сенаторы предрекли рост цен на жилье на 25 процентов

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут вырасти на четверть. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Совет Федерации. Рост связан с ужесточением требований к застройщикам, а также с монополизацией рынка.

Отмечается, что рост цен на жилье будет заметен уже летом 2021 года, передает RT.

Сенаторы прогнозируют, высокая ставка по кредитам для застройщиков и жесткие требования к их собственному капиталу приведут к повышению цен на недвижимость. Помимо этого, с рынка уходят средние и мелкие строители. В результате, монополизировав рынок, крыпные застройщики неизбежно взвинтят цены.