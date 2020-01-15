Греф пообещал снижение ставки по ипотеке после призыва Путина

Президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф прогнозирует дальнейшее сокращение ставок по ипотечным кредитам в стране. Таким образом он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, сказанные на эту тему в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

«У нас все хорошо с ипотекой. Инфляция будет падать, ставки будут падать, с ипотекой все будет хорошо», - заявил Греф журналистам, передает RT. При этом руководитель Сбербанка Греф также вступил против введения показателя предельной долговой нагрузки для ипотечных заёмщиков.

В послании Федеральному собранию Путин призвал кредитные учреждения активнее включаться в реализацию программы льготной ипотеки молодым семьям. Президент также завил, что семьи с тремя детьми при поддержке государства смогут вложить в решение квартирного вопроса более 1 млн рублей.

