В Подмосковье семьям при рождении ребенка снизят ставку по ипотеке

Власти Московской области снизят ставку на 3% по ипотеке семьям региона при рождении первого ребенка. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора области Андрея Воробьева.

Как сообщил телеканалу глава региона, раньше эта мера распространялась только на семьи, в которых рождался второй ребенок. Материальной поддержкой можно воспользоваться при рождении ребенка в Подмосковье с 1 января текущего года и покупке жилья в новостройках региона.

Также в Подмосковье вернут региональный материнский капитал, при котором при рождении второго и последующих детей будет выдаваться сертификат на 100 тысяч рублей. Эта мера поддержки действовала в региона с 2011 по 2016 год, за этот период более 220 тысяч семей получили сертификаты.



