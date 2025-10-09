Актера Александра Збруева госпитализировали
9 октября 202512:42
Актер, народный артист РСФСР Александр Збруев госпитализирован. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на театр «Ленком».
Ранее СМИ сообщили, что Збруев попал в больницу из-за проблем с желудком.
«Да, действительно, Александр Викторович госпитализирован», - рассказал представитель театра.
Актер находится в больнице под наблюдением медиков.
Между тем PR-директор певца Михаила Шуфутинского опровергла сообщения о госпитализации исполнителя.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Никаких «цап-царап»: Экономист усомнился, что ЕС решится конфисковать активы РФ
- Актера Александра Збруева госпитализировали
- Экс-посол Израиля: Сделка по Газе обрадует всех, кроме Ирана
- СМИ: Венгрия согласилась с запретом поставок российского СПГ в Евросоюз
- «Наломают дров!»: Вассерман предрек Узбекистану крах, если ИИ заменит чиновников
- Песков: Встреча Путина и Трампа не стоит на повестке дня
- В Союзе пенсионеров предложили спасаться от мошенников очным общением
- Сами «остынут»: BadComedian не увидел проблемы в переизбытке сериалов
- Нужны скриншоты: Почему пенсионеры не сообщают в полицию о мошенничестве
- Песков рассказал о паузе в диалоге по украинскому урегулированию
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru