Актера Александра Збруева госпитализировали

Актер, народный артист РСФСР Александр Збруев госпитализирован. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на театр «Ленком».

Ранее СМИ сообщили, что Збруев попал в больницу из-за проблем с желудком.

«Да, действительно, Александр Викторович госпитализирован», - рассказал представитель театра.

Актер находится в больнице под наблюдением медиков.

Между тем PR-директор певца Михаила Шуфутинского опровергла сообщения о госпитализации исполнителя.

