Сенатор Двойных: Аграрии в РФ начали переходить на технику из Китая

Он отметил, что российские компании стали активнее переходить на сельскохозяйственное оборудование из Китая. По словам Двойных, закрыть образовавшиеся ниши за счет поставок оборудования из РФ и Белоруссии пока не удается.

Кроме того, сенатор добавил, что резкое сокращение поставок сельскохозяйственной техники было во многом обусловлено растущим давлением со стороны правительств стран Запада.

Ранее сообщалось, что посевы на площади более миллиона гектаров погибли в России из-за заморозков. Заморозки в начале мая лишили российских аграриев более половины будущего урожая. Некоторые хозяйства сообщили о потере 70-80% урожая, передает «Радиоточка НСН».

