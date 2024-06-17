Сенатор Двойных: Аграрии в РФ начали переходить на технику из Китая
Аграрные предприятия России нашли способ заместить западную сельскохозяйственную технику, поставки которой резко снизились на фоне введения антироссийских санкций. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что российские компании стали активнее переходить на сельскохозяйственное оборудование из Китая. По словам Двойных, закрыть образовавшиеся ниши за счет поставок оборудования из РФ и Белоруссии пока не удается.
Кроме того, сенатор добавил, что резкое сокращение поставок сельскохозяйственной техники было во многом обусловлено растущим давлением со стороны правительств стран Запада.
Ранее сообщалось, что посевы на площади более миллиона гектаров погибли в России из-за заморозков. Заморозки в начале мая лишили российских аграриев более половины будущего урожая. Некоторые хозяйства сообщили о потере 70-80% урожая, передает «Радиоточка НСН».
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- Сенатор Двойных: Аграрии в РФ начали переходить на технику из Китая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru