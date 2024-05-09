Минсельхоз: Погибшие от заморозков посевы будут пересеяны

В ведомстве отметили, что «для этого имеются все необходимые ресурсы».

Также в министерстве указали, что в настоящее время региональные органы управления АПК и специалисты «Россельхозцентра» определяют размер ущерба.

«Окончательная оценка будет дана по мере установления фактов гибели сельхозкультур», - заключили в Минсельхозе.

Ранее Глава Зернового союза Аркадий Злочевский заявил «Радиоточке НСН», что заморозки уже погубили часть посевов зерновых в России.

