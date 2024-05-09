Минсельхоз: Погибшие от заморозков посевы будут пересеяны
Посевы, погибшие из-за заморозков, будут пересеяны. Как пишет ТАСС, об этом заявили в Минсельхозе России.
В ведомстве отметили, что «для этого имеются все необходимые ресурсы».
Также в министерстве указали, что в настоящее время региональные органы управления АПК и специалисты «Россельхозцентра» определяют размер ущерба.
«Окончательная оценка будет дана по мере установления фактов гибели сельхозкультур», - заключили в Минсельхозе.
Ранее Глава Зернового союза Аркадий Злочевский заявил «Радиоточке НСН», что заморозки уже погубили часть посевов зерновых в России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минсельхоз: Погибшие от заморозков посевы будут пересеяны
- Вещание латвийских телеканалов прервали кадры парада Победы в Москве
- МЧС: В Башкирии после атаки БПЛА повреждено строение насосной станции
- Дипломаты РФ впервые за три года возложили цветы на мемориальном кладбище в Варшаве
- СМИ: На Украине построили сеть скрытых заводов
- Путин: 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морпехов ЧФ реорганизуют в дивизию
- Беспилотник атаковал промзону предприятия в башкирском Салавате
- Лукашенко: Россия и Белоруссия синхронизируют ядерные учения
- ПВО уничтожила украинский воздушный шар в Курской области
- Экс-главком НАТО в Европе заявил о необходимости «нейтрализации» Калининграда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru