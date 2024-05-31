Посевы на площади более миллиона гектаров погибли в России из-за заморозков
31 мая 202412:35
Посевы на площади более миллиона гектаров погибли в России из-за заморозков, рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев.
По его словам, сейчас идет пересев.
Заморозки в начале мая лишили российских аграриев более половины будущего урожая. Некоторые хозяйства сообщили о потере 70-80% урожая, передает RT.
В Россельхознадзоре допустили «небольшой недобор урожая» плодовых из-за поздних заморозков в мае, однако уверены, что смогут сдержать цены. В ведомстве обещают завезти яблоки из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru