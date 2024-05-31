Посевы на площади более миллиона гектаров погибли в России из-за заморозков

Посевы на площади более миллиона гектаров погибли в России из-за заморозков, рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Фермеры в России заявляют о риске массовых банкротств из-за заморозков

По его словам, сейчас идет пересев.

Заморозки в начале мая лишили российских аграриев более половины будущего урожая. Некоторые хозяйства сообщили о потере 70-80% урожая, передает RT.

В Россельхознадзоре допустили «небольшой недобор урожая» плодовых из-за поздних заморозков в мае, однако уверены, что смогут сдержать цены. В ведомстве обещают завезти яблоки из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаморозкиЗерно

Горячие новости

Все новости

партнеры