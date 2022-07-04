«Пенсии не уменьшишь»: Минфин сэкономит на дорогах и науке ради россиян

Ранее в Минфине предложили значительно сократить бюджеты госпрограмм в 2023–2025 годах. Отмечается, что больше всего эта мера затронет транспортную, научно-технологическую и оборонную системы. По словам Климанова, это связано с ожидаемым дефицитом бюджета.

«Ожидается дефицит федерального бюджета. По оценкам, он уже в этом году составит 1,6 триллиона рублей, и в последующие годы выйти на полностью сбалансированный бюджет, скорее всего, будет затруднительно. Поэтому нужно сокращать расходы. Традиционно решением этого является реализация различных долгосрочных проектов, которые не могут дать эффект в течение одного финансового года или какого-то краткосрочного периода», - рассказал он.

Экономист также добавил, что во избежание дефицита бюджета в России придется сократить госфинансирование науки и строительства дорог.