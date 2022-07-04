«Пенсии не уменьшишь»: Минфин сэкономит на дорогах и науке ради россиян
Экономист Владимир Климанов в эфире НСН заверил, что в случае дефицита бюджета в России не сократят расходы на пенсии и социальные пособия.
Для того, чтобы избежать дефицита бюджета, в России сократят расходы на оборонку, транспорт и науку, так как это долгосрочные госпрограммы, но на социальную сферу страны этот никак не повлияет. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов.
Ранее в Минфине предложили значительно сократить бюджеты госпрограмм в 2023–2025 годах. Отмечается, что больше всего эта мера затронет транспортную, научно-технологическую и оборонную системы. По словам Климанова, это связано с ожидаемым дефицитом бюджета.
«Ожидается дефицит федерального бюджета. По оценкам, он уже в этом году составит 1,6 триллиона рублей, и в последующие годы выйти на полностью сбалансированный бюджет, скорее всего, будет затруднительно. Поэтому нужно сокращать расходы. Традиционно решением этого является реализация различных долгосрочных проектов, которые не могут дать эффект в течение одного финансового года или какого-то краткосрочного периода», - рассказал он.
Экономист также добавил, что во избежание дефицита бюджета в России придется сократить госфинансирование науки и строительства дорог.
«Под сокращение обычно попадают инвестиционные программы таких масштабных проектов как дороги или другие, связанные с развитием транспортной системы. Что касается программы научно-технологического развития, то с прошлого года она аккумулировала большую часть расходов на научно-исследовательские работы по разным направлениям. Она стала одной из самых крупных государственных программ в структуре расходов федерального бюджета. В связи с этим по части долгосрочных проектов, связанных с научно-технологическим развитием, видимо, решено не запускать финансирование в условиях нехватки доходов федерального бюджета для покрытия расходов. Программа по обороноспособности носит секретный характер, поэтому нельзя судить, что именно будет сокращено», - объяснил директор центра.
При этом, по его словам, в случае дефицита бюджета, мера по сокращению расходов государства не затронет социальную сферу.
«Бюджет в части расходов – это всегда обязательства государства. Если государство что-то финансирует, то, как правило, это предопределено законом, и отказаться от выполнения расходных обязательств возможно, только приняв политически ответственные, сложные решения по их сокращению. Вообще сократить фиксированные суммы по обязательствам всегда очень сложно. То есть вряд ли можно уменьшить пенсии, льготы, пособия и расходы, нацеленные напрямую на население. Поэтому в случае дефицита бюджета сокращению и подвергаются расходы, которые косвенно касаются населения», - заключил Климанов.
Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что нынешний курс рубля крайне некомфортен для бюджета и экспортеров.
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