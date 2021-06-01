В США предрекли Байдену «поражение» на саммите с Путиным

Президент США Джой Байден «проиграл» российскому коллеге Владимиру Путину еще до встречи в Женеве. Об этом заявил обозреватель журнала The American Spectator, бывший заместитель министра обороны США Джед Баббин.

По его словам, Байден уже пошел на уступки, отказавшись от санкций, введенных Трампом в отношении газопровода «Северный поток – 2».

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Баббин подчеркнул, что Москва будет диктовать свои условия и на предстоящей встрече в Женеве.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что повестки России и США к встрече лидеров двух стран не совпадают.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Джо БайденВладимир ПутинРоссийско-американские Отношения
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