Назван аргумент властей РФ против продления кредитных каникул

Как отмечает собеседник НСН, кредитные каникулы хоть и не снимали необходимость погашения кредита, но «продление кредитных каникул дало бы такой же смягчающий эффект и сейчас, когда обстановка остается не простой, а инфляция возрастает в связи с ослаблением курса российской валюты».



Колташов считает, что кредитные каникулы необходимо продлить ещё на 2-4 месяца. Однако, по его словам, власти могут все же не пойти на продление этой меры.

«Вопрос в том, насколько государство с точки зрения расходов сейчас готово пойти на это. Потому что сейчас стоит вопрос о размерах бюджетного дефицита и выполнении бюджета в текущем году – расходы могут перейти за 5% и даже дойти до уровня близкого к 8%, если будут применяться какие-то дополнительные меры, например, продлеваться кредитные каникулы. Тут, скорее всего, ограничителем будет сдержанная бюджетная политика правительства, которая опасается выйти очень быстро за границы дозволенного дефицита в условиях, когда есть в экономике большое напряжение и произошел значительный спад. Поэтому я бы не спешил делать выводы, что кредитные каникулы могут быть продлены», - заключил руководитель центра экономических исследований Института нового общества.

Глава профильного комитета Госдумы также считает, что заемщикам необходимо дать период, чтобы они смогли поэтапно выходить из сложившейся в результате пандемии COVID-19 ситуации, пишут РИА "Новости".

Отметим, что с марта по сентябрь текущего года порядка 161 тыс россиян воспользовались кредитными каникулами на сумму 79 млрд рублей. Банки же получили всего 384,9 тыс требований о предоставлении отсрочки по платежам. За этот период было реструктурировано более 1,5 млн кредитов. Представители малого и среднего бизнеса за этот срок подали в банки 143 тыс заявлений об изменении условий кредитных договоров. Количество одобренных заявок составило 89,2 тыс рублей, пишет tatcenter.ru. Чаще всего за реструктуризацией обращались представители сферы торговли, транспортировки и хранения, туристического бизнеса.

Ранее НСН сообщала, что бизнес-омбудсмен Борис Титов написал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой продлить антикризисные меры поддержки предпринимателей, введённые в этом году.

