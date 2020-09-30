Назван аргумент властей РФ против продления кредитных каникул
Кредитные каникулы следует продлить до конца 2020 года, но власти будут считать, во сколько это обойдётся бюджету, заявил в эфире НСН экономист Василий Колташов.
Российские власти планируют обсудить возможность продления кредитных каникул для заемщиков, приём заявок на которые прекращается 30 сентября. По словам главы комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова, у него пока нет понимания позиции правительства и Центробанка по этому вопросу. Запрос на продление льготной меры звучит, прежде всего, от бизнеса, уточнил парламентарий.
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН высказал мнение, что кредитные каникулы сыграли решающую роль в сохранении большей части бизнеса РФ.
«Кредитные каникулы были принципиально важны для бизнеса, как с точки зрения того, что банки получали стабилизацию выплат – ведь эти каникулы защищали должника, который не превращался в банкрота или злостного неплательщика, так ситуация замораживалась и риск преодолевался. С другой стороны, для предприятий малого и среднего бизнеса кредитные каникулы давали облегчение в условиях, когда происходило падение выручки из-за пандемии, ее последствий, карантинных мероприятий», - считает Колташов.
Как отмечает собеседник НСН, кредитные каникулы хоть и не снимали необходимость погашения кредита, но «продление кредитных каникул дало бы такой же смягчающий эффект и сейчас, когда обстановка остается не простой, а инфляция возрастает в связи с ослаблением курса российской валюты».
Колташов считает, что кредитные каникулы необходимо продлить ещё на 2-4 месяца. Однако, по его словам, власти могут все же не пойти на продление этой меры.
«Вопрос в том, насколько государство с точки зрения расходов сейчас готово пойти на это. Потому что сейчас стоит вопрос о размерах бюджетного дефицита и выполнении бюджета в текущем году – расходы могут перейти за 5% и даже дойти до уровня близкого к 8%, если будут применяться какие-то дополнительные меры, например, продлеваться кредитные каникулы. Тут, скорее всего, ограничителем будет сдержанная бюджетная политика правительства, которая опасается выйти очень быстро за границы дозволенного дефицита в условиях, когда есть в экономике большое напряжение и произошел значительный спад. Поэтому я бы не спешил делать выводы, что кредитные каникулы могут быть продлены», - заключил руководитель центра экономических исследований Института нового общества.
Глава профильного комитета Госдумы также считает, что заемщикам необходимо дать период, чтобы они смогли поэтапно выходить из сложившейся в результате пандемии COVID-19 ситуации, пишут РИА "Новости".
Отметим, что с марта по сентябрь текущего года порядка 161 тыс россиян воспользовались кредитными каникулами на сумму 79 млрд рублей. Банки же получили всего 384,9 тыс требований о предоставлении отсрочки по платежам. За этот период было реструктурировано более 1,5 млн кредитов. Представители малого и среднего бизнеса за этот срок подали в банки 143 тыс заявлений об изменении условий кредитных договоров. Количество одобренных заявок составило 89,2 тыс рублей, пишет tatcenter.ru. Чаще всего за реструктуризацией обращались представители сферы торговли, транспортировки и хранения, туристического бизнеса.
Ранее НСН сообщала, что бизнес-омбудсмен Борис Титов написал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой продлить антикризисные меры поддержки предпринимателей, введённые в этом году.
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