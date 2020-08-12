Экономист рассказал, как спасти российскую экономику от последствий пандемии
Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин назвал НСН те меры, которые могли спасти экономику России от краха, но так и не были предприняты.
Пандемия коронавируса нанесла мощнейший за 16 лет удар по российскому бизнесу. Его совокупная прибыль (без учета малого бизнеса) весной сократилась в годовом исчислении на 67%, и составила 1,4 трлн рублей. Как сообщает FinExpertiza, более трети компаний получили убыток в размере 1,65 трлн рублей, а оставшиеся — прибыль в 3,05 трлн руб. Март оказался провальным для бизнеса в целом — совокупный убыток за этот месяц составил 277 млрд руб.
Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в интервью НСН обозначил меры поддержки, которые государство должно было предпринять.
«Оценка производит впечатление адекватной и правдоподобной. Во время коронабесия значительной части бизнеса было запрещено функционировать. Странно, что вообще у кого-то была прибыль. Что касается поддержки государства, то она была больше демонстративной. Последствия коронабесия, как мне кажется, будут нарастать. А ведь нужно было просто послушать бизнес», - отметил эксперт.
«Впечатление, что государство враждебно настроено и к бизнесу, и к россиянам как таковым».
Делягин полагает, что государству в условиях кризиса нужно было предоставить льготное, лучше - бесплатное кредитование микробизнеса, малого и среднего размере не меньше четверти от прошлогоднего оборота. Но государство, по его словам, должно было контролировать, чтобы выделение субсидии пошли на пополнение оборотных средств, а не были украдены.
«Россиянам должны были быть предоставлены коммунальные, налоговые, кредитные каникулы. А для поддержки спроса всем, у кого на счету меньше 30 тысяч, нужно в заявительном порядке предоставлять помощь в размере двух прожиточных минимумов. Также нужно было ограничить повышение цен монополиями. Но ничего из этого сделано не было» - подчеркнул Делягин.
Эксперты сходятся во мнении, что отечественная экономика, бизнес и граждане будут еще долго преодолевать последствия пандемии COVID-19. Надежды, которые возлагали на стремительный или V-образный рост экономики после снятия карантинных ограничений, не оправдались.
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