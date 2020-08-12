Экономист рассказал, как спасти российскую экономику от последствий пандемии

Пандемия коронавируса нанесла мощнейший за 16 лет удар по российскому бизнесу. Его совокупная прибыль (без учета малого бизнеса) весной сократилась в годовом исчислении на 67%, и составила 1,4 трлн рублей. Как сообщает FinExpertiza, более трети компаний получили убыток в размере 1,65 трлн рублей, а оставшиеся — прибыль в 3,05 трлн руб. Март оказался провальным для бизнеса в целом — совокупный убыток за этот месяц составил 277 млрд руб.

Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в интервью НСН обозначил меры поддержки, которые государство должно было предпринять.

«Оценка производит впечатление адекватной и правдоподобной. Во время коронабесия значительной части бизнеса было запрещено функционировать. Странно, что вообще у кого-то была прибыль. Что касается поддержки государства, то она была больше демонстративной. Последствия коронабесия, как мне кажется, будут нарастать. А ведь нужно было просто послушать бизнес», - отметил эксперт.