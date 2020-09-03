Мишустину предложили продлить антикризисную поддержку бизнеса на 2021 год

Бизнес-омбудсмен Борис Титов написал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой продлить антикризисные меры поддержки предпринимателей, введённые в этом году.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей, в частности, просит продлить до конца 2021 года налоговые отсрочки, предоставляющиеся при угрозе банкротства. Послабления должны сохраниться как для малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях, так и для остальных предприятий, если их выручка во втором-третьем кварталах сократилась более чем на 30% относительно конца прошлого и начала нынешнего года, полагает Титов.

Как передаёт ТАСС, Титов также предлагает предусмотреть возможность продления кредитных каникул для малого и среднего бизнеса на 3-6 месяцев в дополнение к предоставленному периоду. Что касается банкротства, то следует либо продлить мораторий ещё на шесть месяцев, либо создать упрощённую процедуру банкротства для пострадавших от последствий пандемий предприятий, указывает бизнес-омбудсмен.

Титов считает, что все эти меры дадут бизнесу возможность сохранения или упрощённого перезапуска на фоне отрицательных финансовых результатов. Сейчас опросы показывают, что 40,5% предприятий не смогут выполнить отложенные обязательства до конца 2020 года, отмечает уполномоченный.

