Счетная палата предупредила о рисках невыполнения половины нацпроектов

Так, даже 100%-ная реализация задач нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» не поможет России попасть в топ-5 лучших экономических систем мира. Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проекта не позволит за пять лет достичь цели по увеличению до 50% количества региональных автодорог, которые соответствовали бы нормам, пишет Ura.ru со ссылкой на выводы аудиторов Счетной палаты.

По их оценке, нацпроект «Образование» не содержит задач, которые помогли бы ликвидировать недостаток преподавателей или как-то повлиять на эффективность вузов в регионах. Нацпроект «Наука» зависит от внебюджетных средств, поступление которых невозможно гарантировать.

Кроме того, существуют риски недостижения ряда целей в нацпроектах «Малое и среднее предпринимательство», «Экология» и «Культура».

Ранее заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский в эфире НСН спрогнозировал отложенный эффект нацпроектов в перспективе 5-10 лет.

