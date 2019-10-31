Отложенный эффект. В РАН посоветовали ждать роста экономики от нацпроектов через 10 лет
Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН объяснил НСН, почему нацпроекты не дают моментального роста ВВП.
Национальные проекты России увеличат рост ВВП лишь на 0,1–0,2 п.п. в ближайшие пять лет. К такому выводу пришла старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова, пишет РБК. По её расчётам, достигнуть большего эффекта и разгона отечественной экономики помешает повысившаяся ставка НДС, при помощи которой власти финансируют нацпроекты.
Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский в эфире НСН пояснил, что национальные проекты имеют иную цель, нежели моментальный экономический эффект. По его словам, роста можно ждать в будущем, однако не такими быстрыми темпами. Сейчас же главной задачей нацпроектов является улучшение качества жизни людей.
«Нацпроекты существуют для того, чтобы улучшить условия жизни населения, в первую очередь. Подровнять в разных регионах, чтобы были близкие условия проживания, а не для экономического роста. Другое дело, что в связи с их реализацией необходимы строительные материалы, машины, оборудование, разная техника. То есть оказывается косвенное влияние на экономический рост. А он связан с производительностью труда людей и с инвестициями, которые позволяют повысить эту производительность. А здесь идут инвестиции в среду обитания. Поэтому эффект может быть косвенный. Может быть, прямая роль невелика сейчас, но отложенное влияние — через три, пять, десять лет после реализации — оно может сказаться в полном объёме. Надо различать эффект текущий и отложенный. Нацпроекты в основном нацелены на непроизводительные расходы, которые не дают быстрой отдачи. Тут не может быть так, чтобы построили что-то и через месяц ВВП вырос на 0,5%», — заявил Вардомский.
Добавим, на последней «Прямой линии» президент России Владимир Путин согласился с тем, что большинству россиян вообще не понятно, что из себя представляют национальные проекты, как они будут реализовываться, а самое главное — кто будет контролировать ход их реализации. В эфире НСН глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский рассказал, что нужно сделать, чтобы деньги нацпроектов не утекали в карманы чиновников.
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