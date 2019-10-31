Отложенный эффект. В РАН посоветовали ждать роста экономики от нацпроектов через 10 лет

«Нацпроекты существуют для того, чтобы улучшить условия жизни населения, в первую очередь. Подровнять в разных регионах, чтобы были близкие условия проживания, а не для экономического роста. Другое дело, что в связи с их реализацией необходимы строительные материалы, машины, оборудование, разная техника. То есть оказывается косвенное влияние на экономический рост. А он связан с производительностью труда людей и с инвестициями, которые позволяют повысить эту производительность. А здесь идут инвестиции в среду обитания. Поэтому эффект может быть косвенный. Может быть, прямая роль невелика сейчас, но отложенное влияние — через три, пять, десять лет после реализации — оно может сказаться в полном объёме. Надо различать эффект текущий и отложенный. Нацпроекты в основном нацелены на непроизводительные расходы, которые не дают быстрой отдачи. Тут не может быть так, чтобы построили что-то и через месяц ВВП вырос на 0,5%», — заявил Вардомский.

Добавим, на последней «Прямой линии» президент России Владимир Путин согласился с тем, что большинству россиян вообще не понятно, что из себя представляют национальные проекты, как они будут реализовываться, а самое главное — кто будет контролировать ход их реализации. В эфире НСН глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский рассказал, что нужно сделать, чтобы деньги нацпроектов не утекали в карманы чиновников.



