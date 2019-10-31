Отложенный эффект. В РАН посоветовали ждать роста экономики от нацпроектов через 10 лет

31 октября 201914:56
Алина Потёмкина

Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН объяснил НСН, почему нацпроекты не дают моментального роста ВВП. 

Национальные проекты России увеличат рост ВВП лишь на 0,1–0,2 п.п. в ближайшие пять лет. К такому выводу пришла старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова, пишет РБК. По её расчётам, достигнуть большего эффекта и разгона отечественной экономики помешает повысившаяся ставка НДС, при помощи которой власти финансируют нацпроекты.

Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский в эфире НСН пояснил, что национальные проекты имеют иную цель, нежели моментальный экономический эффект. По его словам, роста можно ждать в будущем, однако не такими быстрыми темпами. Сейчас же главной задачей нацпроектов является улучшение качества жизни людей.

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«Нацпроекты существуют для того, чтобы улучшить условия жизни населения, в первую очередь. Подровнять в разных регионах, чтобы были близкие условия проживания, а не для экономического роста. Другое дело, что в связи с их реализацией необходимы строительные материалы, машины, оборудование, разная техника. То есть оказывается косвенное влияние на экономический рост. А он связан с производительностью труда людей и с инвестициями, которые позволяют повысить эту производительность. А здесь идут инвестиции в среду обитания. Поэтому эффект может быть косвенный. Может быть, прямая роль невелика сейчас, но отложенное влияние — через три, пять, десять лет после реализации — оно может сказаться в полном объёме. Надо различать эффект текущий и отложенный. Нацпроекты в основном нацелены на непроизводительные расходы, которые не дают быстрой отдачи. Тут не может быть так, чтобы построили что-то и через месяц ВВП вырос на 0,5%», — заявил Вардомский.

Добавим, на последней «Прямой линии» президент России Владимир Путин согласился с тем, что большинству россиян вообще не понятно, что из себя представляют национальные проекты, как они будут реализовываться, а самое главное — кто будет контролировать ход их реализации. В эфире НСН глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский рассказал, что нужно сделать, чтобы деньги нацпроектов не утекали в карманы чиновников.


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ФОТО: pixabay.com
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