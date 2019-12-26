Кудрин назвал три камня преткновения нацпроектов
Председатель Счётной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин обратил внимание президента Владимира Путина на три главные проблемы национальных проектов. Об этом глава СП рассказал в соцсетях по итогам вчерашнего заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По словам Кудрина, три главных камня преткновения, это – слабый экономический рост, недостатки в системе государственного управления, а также так называемая квазидирективная модель взаимоотношений центра и регионов, отмечает «Свободная пресса».
Накануне на заседании глава Счетной палаты, в частности, завил, что нацпроекты сами по себе не приведут к ускорению темпов роста экономики до 3% в 2021 году.
Кудрин подчеркнул, что для ускорения экономики и достижения национальных целей понадобятся дополнительные меры.
Владимир Путин призвал отладить финансовые механизмы нацпроектов.
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