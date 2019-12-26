Кудрин назвал три камня преткновения нацпроектов

Председатель Счётной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин обратил внимание президента Владимира Путина на три главные проблемы национальных проектов. Об этом глава СП рассказал в соцсетях по итогам вчерашнего заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам Кудрина, три главных камня преткновения, это – слабый экономический рост, недостатки в системе государственного управления, а также так называемая квазидирективная модель взаимоотношений центра и регионов, отмечает «Свободная пресса».