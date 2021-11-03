Назван способ сократить количество звонков от мошенников

Ситуация с мошенническими звонками в России приобретает «характер пожара», который можно частично решить с помощью специальных приложений, сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта по телекоммуникациям Леонтия Букштейна.

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«Я не просил, мне не нужно, а мне все равно звонят и предлагают кредиты, депозиты и прочее. Причем зачастую предлагают конторы, которые нигде не зарегистрированы», — сказал эксперт, отмечая, что из-за злоумышленников становится неприятно пользоваться телефоном.

По его словам, существуют приложения, которые блокируют звонки. Букштейн советует перед скачиванием программы выяснить, как именно она будет работать. В противном случае можно по ошибке заблокировать важные номера.

В России научились быстро вычислять мошенников, использующих «подмену номеров», поэтому они перебрались в другие страны, заявил в интервью НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Мошенники
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