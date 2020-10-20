«Сбер» будет собирать информацию о тратах и передвижениях россиян

«Сбер» создал новый сервис, который будет собирать информацию о тратах россиян и о том, где средства были израсходованы. Об этом рассказал вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» банка Станислав Карташов.

По его словам, сервис будет анализировать банковские транзакции граждан и сопоставлять их с информацией о физическом расположении торговых точек, передает РБК.

«Сбер» раскрыл новую схему мошенников

Купить такую информацию смогут предприниматели, которые смогут узнать, где россияне предпочитают совершать покупки, передает телеканал «360». Данные помогут бизнесменам определиться с открытием своей торговой точки.

В «Сбере» подчеркнули, что информация о покупательской активности будет обезличенная, поэтому личным данным клиентов ничего угрожать не будет, отмечает Ura.ru.

«Сбер» ранее раскрыл новый способ мошенничества, когда злоумышленники представляются по телефону сотрудником прокуратуры и убеждают клиента перевести средства на счет. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН призвал руководство ФСИН зачистить свои учреждения от липовых колл-центров.

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