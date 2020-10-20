«Сбер» будет собирать информацию о тратах и передвижениях россиян
«Сбер» создал новый сервис, который будет собирать информацию о тратах россиян и о том, где средства были израсходованы. Об этом рассказал вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» банка Станислав Карташов.
По его словам, сервис будет анализировать банковские транзакции граждан и сопоставлять их с информацией о физическом расположении торговых точек, передает РБК.
Купить такую информацию смогут предприниматели, которые смогут узнать, где россияне предпочитают совершать покупки, передает телеканал «360». Данные помогут бизнесменам определиться с открытием своей торговой точки.
В «Сбере» подчеркнули, что информация о покупательской активности будет обезличенная, поэтому личным данным клиентов ничего угрожать не будет, отмечает Ura.ru.
«Сбер» ранее раскрыл новый способ мошенничества, когда злоумышленники представляются по телефону сотрудником прокуратуры и убеждают клиента перевести средства на счет. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН призвал руководство ФСИН зачистить свои учреждения от липовых колл-центров.
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