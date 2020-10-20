«Сбер» будет собирать информацию о тратах и передвижениях россиян

«Сбер» создал новый сервис, который будет собирать информацию о тратах россиян и о том, где средства были израсходованы. Об этом рассказал вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» банка Станислав Карташов.

По его словам, сервис будет анализировать банковские транзакции граждан и сопоставлять их с информацией о физическом расположении торговых точек, передает РБК.