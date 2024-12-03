«Сами не производим»: Россия может остаться без кондиционеров из-за таможенных правил

«Бытовые кондиционеры - это практически на 100% импортный товар. Мы не производим. Правила лицензирования этого товара были очень резко изменены. Если до сентября порядка 10% товаров попадали под лицензирование, то по новым правилам это уже 90%. До конца года осталось меньше месяца, лицензия у компаний закончится с календарным годом, поэтому сейчас получать лицензию смысла нет», - отметил он.

По его словам, в таком случае речь идет не об увеличении цен, а о полном отсутствии товара на полках.

«Это может привести к тому, что товар просто не будет завозиться. Без лицензии это сделать нельзя, а лицензии получить сейчас очень сложно. Товара просто может не оказаться на полках, пока ситуация не будет разрешена. Но я знаю, что российские госорганы направили запрос в Евразийскую экономическую комиссию. Этот орган может разъяснить, что сегодня требуется от участников рынка. Мы надеемся, что ситуацию получится решить. Если техники не будет, речи о подорожании не идет, ее просто не будет», - подытожил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что на российском рынке начала появляться бытовая техника Bosch, Delonghi и Philips, произведенная для украинского рынка. Отгрузки идут через турецкие, польские и прибалтийские структуры иностранных вендоров для сохранения позиций в РФ. Как рассказал «Радиоточке НСН» экономист, экс-глава АКОРТ Сергей Беляков, такие продажи демонстрируют заинтересованность производителя в российских потребителях.

