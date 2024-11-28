СМИ: Бытовая техника в России подорожает до 20%

По данным издания, французская компания «Группа «СЕБ-Восток»» (Tefal, Krups, Rowenta) предупредила о повышении цен в среднем на 10% с 1 января 2025 года. Некоторые производители намерены поднять цены уже с декабря 2024 года.

При этом дистрибьюторы не исключают, что в январе потребительская электроника может подорожать более чем на 20%. На данный момент в продаже техника, которая была закуплена по курсу 85 рублей за доллар.

Среди причин, которые привели к росту стоимости техники, эксперты газеты выделяют ключевую ставку Центробанка, курсы валют и логистические затраты.

Ранее сообщалось, что на российском рынке начала появляться бытовая техника Bosch, Delonghi и Philips, произведенная для украинского рынка. Отгрузки идут через турецкие, польские и прибалтийские структуры иностранных вендоров для сохранения позиций в РФ. Как рассказал «Радиоточке НСН» экономист, экс-глава АКОРТ Сергей Беляков, такие продажи демонстрируют заинтересованность производителя в российских потребителях.

