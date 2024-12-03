СМИ: Таможенная служба перестала пропускать кондиционеры и холодильники в Россию

Федеральная таможенная служба (ФТС) перестала пропускать в страну кондиционеры, холодильники и другое оборудование, заправленное специальной охлаждающей жидкостью фреоном R-410. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игоря Прудникова.

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По его словам, с 12 ноября 2024 года ФТС требует лицензию Минпромторга у поставщиков подобных товаров. Как сообщает издание, значительная часть поставок из стран СНГ и других государств уже застряла на границе с Россией. На данный момент убытки поставщиков кондиционеров можно оценить в 200-300 миллионов рублей.

В начале октября 2024 года Минприроды опубликовало требование о необходимости получения лицензии на ввоз оборудования со смесями хладагентов. Ранее лицензия требовалась только на сам фреон, но не на оборудование.

При этом в ведомстве заверили, что в России запасены сотни тысяч холодильников, потому потребители не столкнутся с дефицитом на фоне новых требований к завозной технике, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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