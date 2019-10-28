Сам себе пенсионер. Государство подарит гражданам 10 млрд рублей

Новые налоговые льготы, которые планируется предоставить работодателям и гражданам в рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП), обойдутся бюджету в 10 миллиардов рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что эти средства не выпадут из бюджета, а будут перераспределены между разными статьями.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН объяснил, зачем в России хотят ввести ГПП.

«Для того, чтобы привлечь длинные деньги в экономику страны, пенсионные накопления – важный инструмент. Самое главное – принцип добровольности. В предполагаемом варианте это присутствует, и это уже правильно. И принцип мотивации вложений на долгосрочную основу тоже прописан. Работодателю даётся возможность получать преференции по налогам. И естественно самый главный вопрос – вопрос сохранности выплат и условий пользования этими деньгами. Что тоже прописано достаточно, на мой взгляд, правильно. Это возможность воспользоваться в досрочных компонентах, вопросы наследования, а также вопросы штатного использования после тридцатилетнего трудового стажа. Такая модель, в общем-то, понятна. Осталось решить самый главный вопрос о том, чтобы доходы наших граждан позволяли часть откладывать на будущее», - заметил Рязанский.

Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в эфире НСН заявил, что российское правительство постепенно готовит население к самостоятельному обеспечению себя в старости.

«Пенсионная система в России, на мой взгляд, разворачивается к общемировому тренду – если хочешь достойную пенсию, то основную ее часть ты должен сам себе накопить, а государственная часть будет маленькой. Делается это при помощи негосударственных пенсионных фондов, инвестиций, которые ты делал в течение жизни. Заметно, что все реформы, которые проводятся, постепенно подталкивают, намекают, ведут нас именно к этому. То есть о пенсии нужно будет подумать заранее и самому», - сказал Шабанов.

Напомним, ранее министерство финансов РФ и Центральный банк обозначили параметры новой системы пенсионных накоплений. Российские граждане смогут копить самостоятельно и создавать гарантированный пенсионный капитал. При этом взносы туда будут осуществляться через централизованную систему.

