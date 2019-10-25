«Копи сам». Государство избавляется от обязательств перед будущими пенсионерами

Накопительную часть пенсий россиян заморозили еще на один год – до 2022 года. Соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении. Перенос отчислений с накопительной пенсионной части на страховую действует уже с 2014 года. Таким образом, обеспечиваются пенсии действующим пенсионерам.

Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в эфире НСН заявил, что российское правительство постепенно готовит население к самостоятельному обеспечению себя в старости.

«Пенсионная система в России, на мой взгляд, разворачивается к общемировому тренду – если хочешь достойную пенсию, то основную ее часть ты должен сам себе накопить, а государственная часть будет маленькой. Делается это при помощи негосударственных пенсионных фондов, инвестиций, которые ты делал в течение жизни. Заметно, что все реформы, которые проводятся, постепенно подталкивают, намекают, ведут нас именно к этому. То есть о пенсии нужно будет подумать заранее и самому», - сказал Шабанов.

При этом он отметил, что в ближайшие годы, скорее всего, ситуация кардинально не изменится.

«То, как у нас сейчас развивается пенсионная система, если не будет каких-то кардинальных изменений, то заморозка на последующие годы либо будет продолжена, либо переформатирована, но общий смысл сохраниться – большая часть денег останется в пенсионной системе на текущие выплаты, как раз за счет работающих граждан. В целом, наша пенсионная система показывает, что она движется не в лучшую сторону для тех, кто готовится к пенсии или для будущих пенсионеров», - пояснил финансовый эксперт.

Он также уточнил, что прогнозируемый профицит федерального бюджета не изменит политику в отношении пенсионных накоплений.