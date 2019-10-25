«Копи сам». Государство избавляется от обязательств перед будущими пенсионерами
Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics в эфире НСН рассказал, что пенсии россиян не связаны с федеральным бюджетом.
Накопительную часть пенсий россиян заморозили еще на один год – до 2022 года. Соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении. Перенос отчислений с накопительной пенсионной части на страховую действует уже с 2014 года. Таким образом, обеспечиваются пенсии действующим пенсионерам.
Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в эфире НСН заявил, что российское правительство постепенно готовит население к самостоятельному обеспечению себя в старости.
«Пенсионная система в России, на мой взгляд, разворачивается к общемировому тренду – если хочешь достойную пенсию, то основную ее часть ты должен сам себе накопить, а государственная часть будет маленькой. Делается это при помощи негосударственных пенсионных фондов, инвестиций, которые ты делал в течение жизни. Заметно, что все реформы, которые проводятся, постепенно подталкивают, намекают, ведут нас именно к этому. То есть о пенсии нужно будет подумать заранее и самому», - сказал Шабанов.
При этом он отметил, что в ближайшие годы, скорее всего, ситуация кардинально не изменится.
«То, как у нас сейчас развивается пенсионная система, если не будет каких-то кардинальных изменений, то заморозка на последующие годы либо будет продолжена, либо переформатирована, но общий смысл сохраниться – большая часть денег останется в пенсионной системе на текущие выплаты, как раз за счет работающих граждан. В целом, наша пенсионная система показывает, что она движется не в лучшую сторону для тех, кто готовится к пенсии или для будущих пенсионеров», - пояснил финансовый эксперт.
Он также уточнил, что прогнозируемый профицит федерального бюджета не изменит политику в отношении пенсионных накоплений.
«В любом государстве есть бюджетная политика. У нас в России она и бюджетное правило говорят о том, что наши сверхдоходы, различные профициты бюджетов мы не тратим на какие-либо цели, причем вполне достойные – социальные, пенсионные выплаты, а откладываем их в свои запасы. Это не плохо, и не хорошо - в каждом решении есть и плюсы, и минусы. Из минусов то, что хотелось бы больше средств иметь у себя на пенсию, тем более, когда государство зарабатывает больше, чем запланировало. Из плюсов то, что эти деньги не тратятся, а копятся на какой-то непростой «черный день», на какие-то кризисные явления, возможно они помогут нам, как государству, выжить в самые непростые времена. Но бюджетная политика имеет свойство меняться, в зависимости от того, что творится в стране и в мире. Это динамичная вещь. Будет зависеть от того, как будет развиваться наше государство, какие будут общемировые рыночные тенденции», - заключил собеседник.
Отметим, что Госдума также приняла в первом чтении бюджет ПФР на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Так до 2021 года ожидается дефицит бюджета, а в 2022 профицит в 18,5 млрд рублей. В 2020 году ожидается индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 7%. Рост страховой пенсии составит 6,6%.
При этом, профицит федерального бюджета в 2020-2022 годах ожидается на уровне 0,9 трлн рублей в 2020 году, в 2021 году - 0,6 трлн рублей, а в 2022 году - 0,3 трлн рублей.
Ранее Министерство финансов РФ и Центральный банк обозначили параметры новой системы пенсионных накоплений. Российские граждане смогут копить самостоятельно и создавать гарантированный пенсионный капитал. При этом взносы туда будут осуществляться через централизованную систему. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН рассказал, рассказал о плюсах гарантированного пенсионного капитала.
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