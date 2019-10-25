В Совфеде поддержали новую систему пенсионных накоплений

«Для того, чтобы привлечь длинные деньги в экономику страны, пенсионные накопления – важный инструмент. Самое главное – принцип добровольности. В предполагаемом варианте это присутствует, и это уже правильно. И принцип мотивации вложений на долгосрочную основу тоже прописан. Работодателю даётся возможность получать преференции по налогам. И естественно самый главный вопрос – вопрос сохранности выплат и условий пользования этими деньгами. Что тоже прописано достаточно, на мой взгляд, правильно. Это возможность воспользоваться в досрочных компонентах, вопросы наследования, а также вопросы штатного использования после тридцатилетнего трудового стажа. Такая модель, в общем-то, понятна. Осталось решить самый главный вопрос о том, чтобы доходы наших граждан позволяли часть откладывать на будущее», - заметил Рязанский.

Сенатор подчеркнул, что такая система накоплений должна быть выгоднее, чем депозиты в банках. Иначе люди на это не пойдут.

«Они будут индексироваться на уровень инфляции. Поэтому если инвестиционные программы будут позволять зарабатывать больше, это будет вашим доходом. А если говорить о традиционных системах, которые бы гарантировали компенсации на уровне инфляции, то это прописано. Но эти вложения должны быть интереснее, чем депозиты в банках. Поэтому одновременное снижение процентных ставок по вкладам, если инфляция будет снижаться, наверное, всё-таки будет мотивировать людей переходить на другие инструменты отложенного получения дополнительного источника доходов в старости, нежели просто вложения на депозиты в банках», - добавил Рязанский.

Ранее в ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию. «Российская газета» написала, что для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо получить соответствующее подтверждение в центре занятости. Необходимо собрать соответствующие документы об отсутствии возможности трудоустройства.

