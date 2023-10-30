«Сахара и террористы!»: Почему нигерийский газ не спасет Германию

Строительство трубопровода из Нигерии в Европу займет не меньше 5-7 лет, при этом в Африке их постоянно взрывают, сказал в эфире НСН Игорь Юшков.

Планы Германии о сотрудничестве в газовой сфере с Нигерией являются фантазиями политиков, которые вряд ли сбудутся, заявил в интервью НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил в интервью нигерийской газете Punch, приуроченном к его поездке по Западной Африке, что немецкие компании заинтересованы в поставках голубого топлива из Нигерии, обладающей крупнейшими запасами газа в Африке.

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«Нигерия поставляет СПГ, но никакой трубопроводный газ к ним в ближайшие годы не придет. В Нигерии каждый день взрывают газопроводы и нефтепроводы, там куча террористов, То, что политики говорят, это во многом ерунда, потому что строит газопроводы не государство, а компании, которые не хотят в это вкладываться. Там два варианта. Если они говорят про создание Транссахарского газопровода, его нужно построить на территории Нигерии, Буркина-Фасо, Алжира и только потом они выйдут в Европу. Во-первых, где гарантии, что его взрывать не будут, во вторых, на строительство уйдет лет 5-7. Это очень опасно и туда никто деньги вкладывать не будет», - объяснил Юшков.

По его словам, второй вариант еще более дорогой, поэтому Германии в этом направлении особо ничего не светит.

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«Второй вариант, что Нигерия построит газопровод вдоль побережья Африки и в районе Марокко выйдет в Европу. Это еще гораздо более дорогой проект и непонятно, откуда эти деньги возьмутся. Поэтому все это пустые разговоры, пока сами компании не будут заключать контракты, а они это делать не спешат», - заключил собеседник НСН.

Ранее Игорь Юшков назвал блефом заявления Шольца о независимости Германии от российского газа, указав, что Берлин не нашел альтернативу, а значительно сократил потребление.

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ФОТО: РИА Новости
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