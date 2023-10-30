«Сахара и террористы!»: Почему нигерийский газ не спасет Германию

Планы Германии о сотрудничестве в газовой сфере с Нигерией являются фантазиями политиков, которые вряд ли сбудутся, заявил в интервью НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил в интервью нигерийской газете Punch, приуроченном к его поездке по Западной Африке, что немецкие компании заинтересованы в поставках голубого топлива из Нигерии, обладающей крупнейшими запасами газа в Африке.