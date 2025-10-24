Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%

Центробанк РФ продолжил снижать ключевую ставку. После сентябрьского уменьшения с 18% до 17%, на заседании 24 октября регулятор снизил её ещё на 0,5% - до 16,5%, сообщает RT.

В ЦБ не исключили достижения однозначного значения ключевой ставки в 2026 году

Регулятор отметил, что «экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», указав также на «активизацию роста кредитования».

«Банк России будет поддерживать такую жёсткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели», - говорится в сообщении.

Следующее заседание по ключевой ставке пройдёт 19 декабря 2025 года.

Ранее комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил «Радиоточке НСН», что Центробанк имеет все основания для снижения ключевой ставки до 15% к концу года.

