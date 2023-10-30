«Газовый блеф!»: Что стоит за словами Шольца о независимости от России

Германия не нашла замену российскому газу, а заявления на этот счет канцлера Олафа Шольца являются блефом, объяснил в интервью НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Шольц ранее заявил, что Германии удалось за несколько месяцев 2022 года обрести независимость от российского газа.