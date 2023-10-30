«Газовый блеф!»: Что стоит за словами Шольца о независимости от России
Прошлой зимой Германию спасла очень теплая погода, а сейчас Шольц пытается успокоить боящихся замерзнуть немцев, сказал в эфире НСН Игорь Юшков.
Германия не нашла замену российскому газу, а заявления на этот счет канцлера Олафа Шольца являются блефом, объяснил в интервью НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Шольц ранее заявил, что Германии удалось за несколько месяцев 2022 года обрести независимость от российского газа.
«Каков был эффект от сокращения закупок российского газа? Они просто сократили потребление. В прошлом году Евросоюз сократил потребление газа на 60 млрд кубов, это огромные объемы, в этом году - еще на 30 млрд кубов. В 2021 году мы поставили им 160 млрд кубов газа, в 2022 - мы сократили поставки в два раза, до 80 млрд кубов, а они сократили потребление на 60 млрд кубов. Они не нашли какого-то другого поставщика, они просто сократили потребление. Они сейчас хотят представить эту историю, как будто они смогли "безболезненно" отказаться от российского газа. Это неправда, у них просто экономика стала останавливаться», - сказал Юшков.
По его словам, Шольц просто хочет успокоить немцев, которых на самом деле в прошлом году спасла теплая зима.
«По сути это блеф и попытка сделать хорошую мину при плохой игре перед начало отопительного сезона. В реальности никаких контрактов нет. Единственное, что они сделали за полтора года, арендовали терминалы СПГ и один из них заработал. Это всё, ничего серьезного для обеспечения себя газом они не сделали. Они пытаются показать, что все хорошо, все нормально, мы решили все проблемы, а во многом их спасла очень теплая зима. При этом речь идет не о том, что они замерзнут физически. Речь идет о том, что, если газа не будет хватать, то цены опять очень сильно вырастут. У них, скорее, экономические проблемы будут, чем физические», - заключил собеседник НСН.
При этом Юшков напомнил, что Германия сейчас продолжает получать российский трубопроводный газ транзитом через Украину, но «существенно меньше», чем раньше.
Газета Berliner Zeitung ранее сообщала, что, сократив закупки газа из РФ, Германия стала зависеть от российских сельскохозяйственных удобрений, импорт которых по итогам сезона увеличился на 334%, напоминает «Радиоточка НСН».
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