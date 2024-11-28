«С валютой под подушкой»: Слухи о смерти доллара назвали преувеличенными

За год количество поддельных долларов в России сократилось в 2,6 раза, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка. Уточняется, что в третьем квартале 2024 года в России выявили 165 фальшивых долларовых купюр. Предыдущий минимум был зафиксирован в первом квартале 2023 года на уровне 170 штук. При этом доля европейской валюты в общем объеме фальшивых иностранных купюр в России составила треть – это максимум с первого квартала 2023 года. Однако Шевченко усомнился, что число фальшивых долларов в стране снизилось.

«Возможно, фальшивомонетчики начали выпускать супер-классные доллары, и их просто не видят банковские машинки. Это было бы более вероятно, чем снижение интереса фальшивомонетчиков к доллару. Это одна из немногих свободно конвертируемых валют в мире. Из-за санкций поступление наличных долларов в страну осложнилось, но слухи о смерти доллара сильно преувеличены. Допустим, снова наступает 1918 год, по квартирам граждан начинают ходить в ВГЧК с просьбой сдавать валюту. Все равно доллар будут под подушкой держать, как и раньше. В Советском союзе обменных пунктов не было, но доллар ходил, те, кто хотел получить его – получали. Доллар – наше все, подобно Пушкину», - заявил он.