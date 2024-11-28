«С валютой под подушкой»: Слухи о смерти доллара назвали преувеличенными

Фальшивомонетчики вряд ли утратили интерес к доллару, сказал НСН аналитик банковской сферы Владимир Шевченко.

Аналитик банковской сферы, главный редактор интернет-портала Finnews.ru Владимир Шевченко в беседе с НСН заявил, что доллар остается одной из немногих свободно конвертируемых валют в мире, при этом он удобнее юаня и надежнее евро.

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За год количество поддельных долларов в России сократилось в 2,6 раза, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка. Уточняется, что в третьем квартале 2024 года в России выявили 165 фальшивых долларовых купюр. Предыдущий минимум был зафиксирован в первом квартале 2023 года на уровне 170 штук. При этом доля европейской валюты в общем объеме фальшивых иностранных купюр в России составила треть – это максимум с первого квартала 2023 года. Однако Шевченко усомнился, что число фальшивых долларов в стране снизилось.

«Возможно, фальшивомонетчики начали выпускать супер-классные доллары, и их просто не видят банковские машинки. Это было бы более вероятно, чем снижение интереса фальшивомонетчиков к доллару. Это одна из немногих свободно конвертируемых валют в мире. Из-за санкций поступление наличных долларов в страну осложнилось, но слухи о смерти доллара сильно преувеличены. Допустим, снова наступает 1918 год, по квартирам граждан начинают ходить в ВГЧК с просьбой сдавать валюту. Все равно доллар будут под подушкой держать, как и раньше. В Советском союзе обменных пунктов не было, но доллар ходил, те, кто хотел получить его – получали. Доллар – наше все, подобно Пушкину», - заявил он.

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Как добавил собеседник НСН, доллары по-прежнему принимают во всем мире, в то время, как юань мало распространен за пределами Китая.

«Юань – такая вещь, которая появилась в обиходе совсем недавно. Если приехать с ним в Европу или любую страну мира кроме Китая, можно попасть в ситуацию, когда в обменном пункте никто не поймет, что за бумажку вы даете, там ее ни разу в жизни не видели. Великобритания вышла из еврозоны, доля евро немного снизилась в мировых резервах. Это хорошая валюта, но только если мы предполагаем, что Еврозона точно не развалится. Доллары же принимают в любой стране», - подытожил он.

Ранее инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин сообщил «Радиоточке НСН», что справедливый курс доллара сейчас составляет порядка 95-100 рублей, однако к этим значениям можно вернуться только после решения проблем с расчетами на фоне новых санкций для банков РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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