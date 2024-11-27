Экс-глава Центробанка Дубинин: Курс доллара может снизиться «уже завтра»
У Банка России не так много инструментов воздействия на валютный курс, а главный инструмент – процентная ставка – не сильно эффективен, отметил в эфире НСН Сергей Дубинин.
Рост курса доллара до 114 рублей является обыкновенной волатильностью в рамках длительного тренда на снижение курса рубля к доллару, но уже завтра курс может снизится на несколько рублей вниз, заявил экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в разговоре с НСН.
Курс доллара на Forex в среду днем достиг 112,5 рублей, евро – 118,4 рубля, затем курс доллара вырос до 114,5 рублей, курс евро – до 120,6 рублей. Официальный курс доллара от ЦБ превысил 108 рублей впервые с 17 марта 2022 года. На этом фоне Банк России заявил, что с 28 ноября и до конца 2024 года не будет покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Решение было принято «в целях снижения волатильности финансовых рынков». Дубинин отметил, что в скачке курса нет ничего необычного.
«Вполне возможно, что завтра произойдет снижение уровня доллара к рублю и курс вернется, скажем, на несколько рублей вниз. Сейчас доллар укрепляется по отношению ко многим валютам, не только к рублю. Курс доллара зависит не столько от состояния торгового баланса, сколько от движения капитала. То есть, это другая часть общего платежного баланса. Часть текущая – это товары и услуги, их покупка-продажа. В США – это традиционно за последние годы отрицательный баланс. Они покупают больше, чем продают товаров и услуг. Но зато приток капитала значительный. А любой долларовый рынок – это рынок капитала США», - сказал Дубинин.
Также он отметил, что у Банка России не так много инструментов воздействия на валютный курс, а главный инструмент – процентная ставка – не сильно эффективен.
«У Центрального банка не так много инструментов такого воздействия. И главный этот инструмент – это именно повышение процентной ставки. Это действует и на валютный курс, укрепляя его, и является мерой по борьбе с инфляцией. Но эффективность всего этого процесса и принимаемых мер не очень высокая. Мы уже убедились, что, несмотря на неоднократное повышение процентной ставки в течение текущего года, мы имеем рост инфляции. Инфляция – это еще один фактор, может быть, даже в долгосрочном периоде более важный, чем все остальное. Если идет внутреннее обесценивание рубля, то рано или поздно это будет проявляться, безусловно, в снижении курса. Сам тренд долгосрочный, выдается сочетанием этих факторов. Поэтому я не думаю, что можно что-то сделать. И главное, что никакой чрезвычайности в этих ситуациях нет», - добавил собеседник агентства.
Ранее инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин заявил НСН, что справедливый курс доллара сейчас составляет порядка 95-100 рублей. По его мнению, к этим значениям можно вернуться только после решения проблем с расчетами на фоне новых санкций для банков РФ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рубль начал отыгрывать потери на фоне мер ЦБ по стабилизации валютного рынка
- СМИ назвали лучшие смартфоны для игр в 2024 году
- Ученые нашли в Антарктиде янтарь возрастом 92 млн лет
- В Центробанке надеются на сокращение числа микрофинансовых организаций в России
- Франция отказалась исполнять ордер МУС на арест Нетаньяху
- «Урал» в серии пенальти выбил «Химки» с полузащитником на воротах из Кубка России
- Центробанк РФ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила
- Медведев призвал контролировать все передвижения мигрантов
- Канадец Ги Буше стал главным тренером омского «Авангарда»
- В Испании при взрыве на заводе погибли три человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru