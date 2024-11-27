Экс-глава Центробанка Дубинин: Курс доллара может снизиться «уже завтра»

Рост курса доллара до 114 рублей является обыкновенной волатильностью в рамках длительного тренда на снижение курса рубля к доллару, но уже завтра курс может снизится на несколько рублей вниз, заявил экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в разговоре с НСН.

Курс доллара на Forex в среду днем достиг 112,5 рублей, евро – 118,4 рубля, затем курс доллара вырос до 114,5 рублей, курс евро – до 120,6 рублей. Официальный курс доллара от ЦБ превысил 108 рублей впервые с 17 марта 2022 года. На этом фоне Банк России заявил, что с 28 ноября и до конца 2024 года не будет покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Решение было принято «в целях снижения волатильности финансовых рынков». Дубинин отметил, что в скачке курса нет ничего необычного.