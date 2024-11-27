Рубль начал отыгрывать потери на фоне мер ЦБ по стабилизации валютного рынка
Рубль вечером 27 ноября развернулся вверх на Московской бирже после объявления о решении Банка России не закупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций министерства финансов по бюджетному правилу.
Доллар, евро и юань начали снижение после этой новости. Так, китайская валюта после 18:00 торговалась по 14 рублей, 46 копеек - на 21 копейку дешевле уровня закрытия вторника. За доллар на международном рынке Форекс давали менее 112 рублей. На максимуме в среду курс превышал 114 рублей, 50 копеек.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», под конец торговой сессии 27 ноября рубль отыграл в основном потери первой половины среды. По оценке экспертов, российскую валюту также могла поддержать подготовка экспортеров к налоговым выплатам ноября. Единый день уплаты приходится на 28 ноября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru