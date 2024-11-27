Рубль начал отыгрывать потери на фоне мер ЦБ по стабилизации валютного рынка

Доллар, евро и юань начали снижение после этой новости. Так, китайская валюта после 18:00 торговалась по 14 рублей, 46 копеек - на 21 копейку дешевле уровня закрытия вторника. За доллар на международном рынке Форекс давали менее 112 рублей. На максимуме в среду курс превышал 114 рублей, 50 копеек.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», под конец торговой сессии 27 ноября рубль отыграл в основном потери первой половины среды. По оценке экспертов, российскую валюту также могла поддержать подготовка экспортеров к налоговым выплатам ноября. Единый день уплаты приходится на 28 ноября.

