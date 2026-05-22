Неожиданный кредит: Как будут работать банкоматы без интернета
Механизм работы терминалов и банкоматов без интернета уже существует и отработан, но имеет свои нюансы, заявил НСН Андрей Михайлишин.
Разработка решений для работы банкоматов и платежных терминалов без использования мобильного интернета не должна занять много времени, так как этот механизм уже применяется и отработан. Однако для банков он может нести свои кредитные и юридические риски. Об этом в беседе с НСН рассказал председатель комиссии по платежным системам и трансграничным расчетам Совета по финансовому рынку и инвестициям Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Михайлишин.
Минцифры тестирует решение для работы банкоматов и платежных терминалов без мобильного интернета, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Операторы связи вместе с банками уже проводят апробацию альтернативных механизмов. Михайлишин объяснил, что подобные решения сейчас используются во время авиарейсов.
«Считываются данные карты, они запоминаются в терминале. Когда появляется связь, терминал связывается с банком и обновляет информацию. Но при такой модели работы есть риски в том, что в моменте ни банкомат, ни терминал не может проверить наличие средств на счете клиента, к которому привязана карта, или средство платежа, которым он расплачивается. И здесь могут быть овердрафты для банка. Возникают юридические и кредитные моменты для банка, носящие повышенные риски. Человек технически может потратить денег больше, чем у него есть. И когда информация с терминала дойдет до банка, получится, что он прокредитовал клиента. Первый момент: укладывается ли это в те кредитные лимиты, которые у банка всегда есть для любого клиента? Второй: каким образом потом банку истребовать с таких клиентов возврат денежных средств? Формально, если человек платил дебетовой картой, а не кредитной, он с банком не подписывал кредитный договор», — рассказал собеседник НСН.
Он добавил, что разработка механизма может занять около трех месяцев, так как с технической точки зрения решение понятное.
«Технически это не Rocket science, в самолетах такая технология уже работает. Здесь только вопрос, как раскатать ее на российскую инфраструктуру. Тут все зависит от вендоров кассового программного обеспечения. В основном зависит от того, как быстро Сбербанк это сделает, потому что подавляющее число торгово-сервисных предприятий, торговых точек, подключены через этот банк и там стоят терминалы Сбера. Насколько мне известно, это достаточно высокотехнологичные устройства. Не зная архитектуры досконально, я могу заблуждаться, но полагаю, что это не так сложно сделать и не займет много времени. С аудитом безопасности, тестированием, раскаткой — до 3 месяцев. Это прям потолок», — предположил эксперт.
Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов в беседе с НСН также отметил, что использование отложенного обмена — наиболее вероятный сценарий решения, о котором заявляет Набиуллина.
«Связи нет — деньги выданы. Просто происходит отложенный обмен платежной информации не в моменте, а через какое-то время. Но я деталей не знаю, и не представляю, как это может быть реализовано», — прокомментировал он.
Ранее председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев объяснял НСН, что перебои с мобильным интернетом связаны с вопросами безопасности и посоветовал россиянам с пониманием отнестись к этому явлению.
