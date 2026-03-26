Российский бизнес призвал найти сбалансированное решение по работе интернета

Ограничение мобильного интернета усложнило жизни бизнесу и гражданам. Как пишет РБК, об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Выступая на съезде организации с участием президента РФ Владимира Путина, он сослался на результаты опроса, согласно которому 40% респондентов назвали невозможной работу бизнеса без мобильных технологий, а 45% отметили, что без таких технологий снижается конкурентоспособность.

«С учётом высокого уровня проникновения мобильных технологий в нашу жизнь, надеемся, что будет найдено здесь системное сбалансированное решение», - указал Шохин.

Он также добавил, что прибегать к ограничению работы иностранных решений следует последовательно, с учётом развития российских альтернатив.

Ранее экс-кандидат в президенты РФ Борис Надеждин заявил, что власти Московской области отказали ему в согласовании митинга против блокировок интернета и мессенджеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
