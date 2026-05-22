Набиуллина: Минцифры тестирует работу банкоматов без мобильного интернета
Минцифры и операторы связи проработали технические решения, позволяющие банкоматам и платёжным терминалам работать при отключении мобильного интернета. Как пишет «Интерфакс», об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
В ходе VIII Съезда Ассоциации банков России она отметила, что разработанные механизмы будут решать «значительную часть проблемы». В настоящее время проводится их апробация.
«Готовы тоже заинтересованные банки вместе с ними, с операторами связи, вот эти альтернативные механизмы тоже подключать», - указала глава регулятора.
Ранее стало известно, что тема ограничений интернета в 2026 году встревожила россиян в два раза сильнее, чем пандемия коронавируса в 2020 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
